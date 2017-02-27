Кучма: Блокада Донбасу допомагає не Україні, а РФ

Представник України у Тристоронній контактній групі (ТКГ) з урегулювання ситуації на Донбасі, другий президент України Леонід Кучма, вважає, що транспортна блокада Донбасу допомагає російській стороні.

"Такі методи не допомагають (Україні - ІФ), а навпаки", - сказав Л.Кучма журналістам у Києві у понеділок, коментуючи транспортну блокаду Донбасу й ультиматум "ДНР" і "ЛНР".

За його словами, РФ використовує цю ситуацію, щоб переконати людей, які живуть на Донбасі, перейти на її бік. "Навіть рішення щодо паспортів також пов'язано з блокадою: якщо Україна не хоче, то ми (Росія - ІФ) підемо їм назустріч", - сказав Л.Кучма.

За словами представника України у ТКГ, Україна має вирішувати проблеми на рівні парламенту, уряду та президента. "Так, проблеми є, і ніхто їх не відкидає, той самий парламент, уряд і президент: зробіть комісію з представників СБУ, митників... і подивіться, що там насправді є", - сказав він.

Другий президент зауважив, що зазвичай проблеми ніхто не вирішує і всі чекають, куди вони виведуть, хоча таким проблемам, за його словами, потрібно терміново приділяти увагу.

Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи допоможе блокада звільнити полонених, що перебувають на території ОРДЛО, Л.Кучма сказав: "Як це стосується полонених? Я не бачу ніякого зв’язку із полоненими".

Як повідомлялося, ватажки так званих ДНР і ЛНР Олександр Захарченко й Ігор Плотницький зробили спільну заяву, в якій вимагають від Києва зняти транспортну блокаду Донбасу до початку весни, інакше вони погрожують увести зовнішнє управління на всіх підприємствах української юрисдикції, що працюють в ОРДЛО, а також припинити постачання вугілля.