Гройсман побачив у риториці деяких представників "Самопомочі" тези бойовиків

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зазначає, що деякі представники партії "Самопоміч" використовують ту саму риторику щодо блокади торгівлі з непідконтрольними територіями Донбасу, що й проросійські бойовики.

"Деякі політики з "Самопомочі", політичної партії, абсолютно як по нотах, говорять те саме саме, що говорять російські бойовики. Можливо, це випадковість, але в такі випадковості я не вірю", - сказав прем'єр під час наради з представниками металургійної промисловості в Києві у вівторок.

За його словами, необхідно розуміти, хто несе політичну відповідальність за ситуацію, що склалася.