Делегація "БПП" під час візиту до США обговорила з представниками Білого дому збереження санкцій проти РФ

Делегація фракції "Блок Петра Порошенка" у рамках візиту до США проводить зустрічі з чиновниками вищого рівня Білого дому, Державного департаменту, сенаторами і конгресменами США, громадськими діячами і аналітичними структурами і журналістами.

Як повідомила в понеділок прес-служба партії, делегація "БПП" провела зустріч у Білому домі, Раді національної безпеки з в. о. старшого директора з питань Європи Еріком Чарамеллою, директором з питань Східної Європи Грегом Флегером, директором сектора Росії та Центральної Азії Стефанією Холмс та радником економічної ради при РНБ Джошем Рудольфом.

"У рамках зустрічі було обговорено три головні для України питання: збереження санкцій проти РФ як єдиного мирного та цивілізованого механізму стримування агресора, чітке й послідовне виконання Мінських домовленостей та подальше впровадження інституціональних реформ", - йдеться в повідомленні партії.

Під час зустрічі також було представлено бачення українських парламентарів щодо плану реформ на наступні два роки, яке здобуло підтримку американської сторони.

"Сьогодні рішення на основний блок питань знаходиться в Україні. Я впевнений, що зміцнювати підтримку нашої держави з боку головних партнерів ми не лише маємо, а й здатні реальними результатами впровадження реформ", - зазначив С.Березенко.

Інший український парламентар Павло Різаненко представив економічний блок реформ в Україні. Під час зустрічі було визначено чіткі завдання щодо подальших реформ, виконання яких дасть змогу Україні стверджувати, що країна послідовна у втіленні демократичних перетворень у державі.

До української делегації увійшли народні депутати України Сергій Березенко, Артур Герасимов, Ірина Фріз, Павло Різаненко та експерти Георгій Вашадзе і Сергій Таран.