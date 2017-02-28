Політика

13:59 28.02.2017

РФ та ОРДЛО, як і раніше, не пускають МКЧХ до заручників - І.Геращенко

Українська сторона кожні два тижні передає від Служби безпеки України в ОБСЄ, РФ і ОРДЛО оновлені списки зниклих безвісти і вимагає залучити до пошуку Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ), проте російська сторона, як і раніше, цього не допускає, наголошує перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко.

"Кожні два тижні українська сторона передає оновлені СБУ списки зниклих безвісти, передає їх ОБСЄ, РФ, ОРДЛО з вимогою надати інформацію про цих людей, розпочати їх пошук і негайно залучити до пошуку зниклих безвісти МКЧХ. (...) Єдині, хто не пускає МКЧХ у тюрми і не допускає місію до пошуку зниклих безвісти, не дає побачити заручників чи передати листи родичам, - це РФ і ОРДЛО", - написала вона на сторінці у Facebook у вівторок.

І.Геращенко нагадала, що у МКЧХ є сторічний досвід звільнення заручників і пошуку зниклих безвісти. "Цю організацію допускали в тюрми найбільш одіозні та диктаторські режими, зокрема Хусейн і Каддафі, зараз МКЧХ працює в Сирії, надає гуманітарну допомогу цивільному населенню", - додала вона.

Представник України в гуманітарній підгрупі також зазначила, що попри всі обіцянки президента РФ Володимира Путіна на зустрічах у "нормандському форматі", попри всі заклики світових лідерів, попри постійні заклики України, що саме аполітична, нейтральна місія МКЧХ має робити цю роботу, аби максимально деполітизувати процеси, пов'язані з заручниками, представників Червоного Хреста не допускають. "Питання "чому не допускають" - риторичне, мабуть, щось приховують", - припустила вона.

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