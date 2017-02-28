Вибори у Франції - це вибори майбутнього Європи, вважає співголова правління Фонду ім. Р.Бьолля

Співголова правління Фонду ім. Генріха Бьолля (Берлін) Ральф Фюкс вважає, що президентські вибори у Франції будуть серйозним викликом для всього Європейського Союзу.

"Дійсно, це вибори не у Франції, це вибори подальшої долі Європейського Союзу. Ці вибори – майбутнє Європи. Якщо Марін Ле Пен переможе, то це сильно вдарить по ЄС", - сказав він на прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

Водночас, на думку експерта, перемога М. Ле Пен навряд чи відбудеться. "Я думаю, що у другому турі виборів вона не переможе. Я думаю, що європейська інтеграція Франції не піддасться удару", - уточнив Р. Фюкс.

Він також зазначив, що нинішня криза стала серйозним викликом Євросоюзу. "Не можна залишати поле бою правим популістам. Я думаю, що сьогоднішня криза об'єднає і мобілізує проєвропейські сили", - наголосив співголова правління Фонду.