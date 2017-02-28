Голова Верховної Ради Андрій Парубій запропонував японським військовим провести спільні навчання Збройних сил України з силами Самооборони Японії.

Як повідомляє прес-служба апарату українського парламенту у вівторок, про це спікер заявив під час переговорів з головою комітету Палати радників Парламенту Японії із закордонних справ та оборони Такасі Уто.

При цьому А. Парубій зазначив, що раніше був секретарем РНБО і добре обізнаний на питаннях безпеки. "У відносинах з Росією мені довелося засвоїти одне правило: якщо хочеш миру, - готуйся до захисту своєї країни, оскільки агресія Росії не є виключною проблемою відносин України з Росією. Це глобальна загроза. Кілька років тому це була агресія в Грузії, зараз в Україні. І ми можемо лише здогадуватися, хто буде наступним", - сказав голова українського парламенту.

Він висловив сподіання, що "Японія розуміє ступінь тих загроз, що постають перед Україною, через те, що теж в останній період відчула, як зростають ці загрози", враховуючи "агресивну політику РФ". "Ми ці загрози маємо долати спільно... Україна і Японія - мирні країни. Ми знаємо ціну безпеки. І я переконаний, що ми повинні поглиблювати наші стосунки для зміцнення безпеки у світі", - заявив А. Парубій.

У свою чергу, Т. Уто зазначив, що Японія дотримується послідовної позиції щодо підтримки територіальної цілісності та суверенітету України і нагадав, що між Японією і РФ залишається невирішеною територіальна проблема, що виникла в 1945 році. Він підтвердив принципову позицію Японії щодо забезпечення світової безпеки, зокрема і завдяки співпраці з Україною".

А. Парубій перебуває з робочим візитом в Японії з 25 лютого до 3 березня 2017 року.