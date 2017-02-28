Політика

17:44 28.02.2017

Парубій обговорив з віце-президентом JICA фінансування реформи Ради

Голова Верховної Ради Андрій Парубій обговорив з віце-президентом Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) Кадзухіко Косикавою проект фінансово-технічної підтримки реформи українського парламенту

"Сьогодні в Токіо я провів зустріч з віце-президентом JICA... Ми обговорили перспективи фінансової підтримки проектів України, зокрема проект фінансово-технічної підтримки реформи Верховної Ради. Малими, але впевненими кроками ми реформуємо парламент", - написав А. Парубій на своїй сторінці в соцмережі Facebook у вівторок.

Спікер також повідомив, що з вівторка відкрито можливість здійснити віртуальний тур будівлею Верховної Ради. "Це стало можливо завдяки тривалій та тісній співпраці з компанією Google... Щоб здійснити віртуальний тур Верховною Радою України, потрібно зайти на карти Google в режимі перегляду вулиць та обрати будівлю Верховної Ради в Києві", - розповів голова парламенту, зазначивши, що "це важливий крок у реформуванні відкритості Верховної Ради".

А. Парубій розповів, що під час реалізації цього проекту були труднощі, оскільки Управління державної охорони висловлювало свої застереження. "Але ми вийшли на рішення", - сказав він.

А. Парубій перебуває з робочим візитом в Японії з 25 лютого до 3 березня 2017 року.

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