Політика

17:49 28.02.2017

Мін'юст України зареєстрував партію "Рух нових сил" - Саакашвілі

Колишній голова Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі повідомив, що Міністерство юстиції України офіційно зареєструвало політичну партію "Рух Нових Сил".

"Ця, здавалося б, дрібниця робить наш Рух ще на крок ближче до формування принципово нового політичного класу країни. У багатьох містах вже є представництва Руху і з кожним днем нас стає дедалі більше", - написав М. Саакашвілі у своїй сторінці у Facebook у вівторок удень.

За його словами, представництва "Руху нових сил" вже функціонують у 18 обласних центрах України та Києві.

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