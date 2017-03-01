Політика

11:10 01.03.2017

Кучма прибув до Мінська на засідання тристоронньої контактної групи

Представник України в тристоронній контактній групі (ТКГ) щодо врегулювання ситуації на Донбасі, другий президент України Леонід Кучма прибув у середу до Мінська (Білорусь) на засідання групи, повідомила його прес-секретар Дарка Оліфер.

"Леонід Кучма прибув до аеропорту міста Мінська", - повідомила Д.Оліфер агентству "Інтерфакс-Україна" в середу вранці.

Як повідомляє Міністерство закордонних справ Білорусі, в Мінську нині відбуваються засідання робочих груп із питань безпеки, політичних та гуманітарних питань ТКГ.

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