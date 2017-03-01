Політика

15:24 01.03.2017

Порошенко привітав Штайнмаєра з президентством

Президент України Петро Порошенко привітав Франка-Вальтера Штайнмаєра з упевненою перемогою на президентських виборах, які завершилися 12 лютого 2017 року, повідомляється на офіційному сайті глави української держави.

"За час перебування на посаді міністра закордонних справ ФРН Ви стали справжнім другом України. Це надійна основа для подальшого розвитку дружби між нашими народами вже в Вашій новій президентській якості", - зазначив П. Порошенко під час телефонної розмови з Ф. В. Штайнмаєром.

Співрозмовники обговорили ескалацію російської агресії на Донбасі та приділили особливу увагу загостренню гуманітарної ситуації в районі Авдіївки, де бойовики продовжують обстрілювати цивільні об'єкти і блокують доступ до Донецької фільтраційної станції, що ставить під загрозу водопостачання цілого регіону.

П. Порошенко також висловив сподівання, що в березні поточного року буде продовжено дію так званого "кримського пакета санкцій.

Сторони відзначили прогрес між Радою ЄС, Єврокомісією та Європарламентом щодо безвізового режиму для українців і висловили сподівання, що це питання буде формалізовано вже найближчим часом.

П. Порошенко запросив Ф. В. Штайнмаєра відвідати Україну з візитом.

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