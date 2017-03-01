ТКГ підтримує забезпечення цілодобового відеоспостереження за Донецькою фільтрувальною станцією

Тристороння контактна група (ТКГ) підтримала ініціативу СММ ОБСЄ про забезпечення цілодобового відеоспостереження за Донецькою фільтрувальною станцією, повідомила прес-секретар Кучми за підсумками засідання ТКГ Дарка Оліфер.

"Тристороння контактна група підтримала ініціативу СММ ОБСЄ про забезпечення цілодобового відеоспостереження за Донецькою фільтрувальною станцією. Це необхідно для гарантуваннябезпеки роботи станції, що перебуває на підконтрольній території Україні, а також відновлення її роботу в повному обсязі", - написала вона на своїй сторінці у Facebook за підсумками засідання ТКГ у середу.

Раніше голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив, що в Авдіївці залишилося води на дві подачі через зупинку роботи Донецької фільтрувальної станції.