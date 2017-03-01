Політика

18:27 01.03.2017

Київ сподівається, що документи в ОРДЛО і націоналізація не будуть незворотними – Оліфер

Українська сторона Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі висловила сподівання, що документи в окремих районах Донецькій і луганській областях (ОРДЛО) і націоналізація українських підприємств на непідконтрольній Києву території Донбасу не будуть незворотними.

"Ми висловили сподівання на те, що процеси, пов'язані з документами і націоналізацією, не матимуть незворотного характеру", - написала на своїй сторінці на Facebook прес-секретар представника України в ТКГ, другого президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер в середу за підсумками засідання Тристоронньої контактної групи.

Вона також нагадала, що будь-які дії з націоналізації підприємств суперечать статті 1 протоколу I до Європейської конвенції про захист прав людини 1950 р.

"Ми заявили про те, що ультиматуми ОРДЛО щодо "націоналізації" підприємств, що працюють в українському юридичному полі, а також визнання російського рубля "єдиною державною грошовою одиницею на території ОРДЛО" вкрай негативно впливають на виконання Мінських угод", - повідомила Д. Оліфер.

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