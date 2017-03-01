Глава МЗС Німеччини 2-3 березня проведе в Києві зустрічі з президентом, прем'єром і главою МЗС України

Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель 2-3 березня відвідає Київ з візитом, де проведе політичні зустрічі з керівництвом України.

"Міністр закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина Зігмар Габріель 2 і 3 березня 2017 у м. Києві проведе політичні зустрічі з президентом України Петром Порошенком, прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом та міністром закордонних справ Павлом Клімкіним", - повідомляє посольство ФРН в Україні в середу.

За інформацією посольства, 2 березня після зустрічі з главою МЗС України відбудеться спільна прес-конференція двох міністрів.