Політика

19:01 01.03.2017

Наступна зустріч ТКГ відбудеться 15 березня, розведення в Станиці Луганській заплановано на 7 березня – Зайдік

Наступна зустріч Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з мирного врегулювання ситуації на Донбасі відбудеться в Мінську 15 березня, а на 7 березня заплановано розведення сил і засобів сторін поблизу Станиці Луганської (Луганська область), повідомив спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Зайдік.

"Також попросили СММ (Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ – ІФ.) сприяти здійсненню розведення сил і засобів у районі Станиці Луганської 7 березня", - повідомив М. Сайдик на прес-конференції у Мінську за підсумками засідання Тристоронньої контактної групи у середу.

Він зазначив, що сторони підтвердили свою прихильність до відведення важкого озброєння, а також підтвердили гарантування безпеки спостерігачів СММ ОБСЄ та їхнього майна.

"Наступного разу ми побачимося з вами 15 березня", - сказав М. Зайдік, відповідаючи на запитання, коли відбудеться наступна зустріч ТКГ.

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