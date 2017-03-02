Політика

09:44 02.03.2017

Представники ОРДЛО заявили, що на українських підприємствах на окупованих територіях запроваджено "тимчасову адміністрацію"

Представники окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) повідомили, що на українських підприємствах на окупованих територіях запроваджено "тимчасову адміністрацію", повідомила перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко.

"Представники ОРДЛО заявили, що на українських підприємствах на окупованих територіях запроваджено "тимчасову адміністрацію" (так сором'язливо називають націоналізацію української власності)", - написала вона на своїй сторінці у соцмережі Facebook за результатами засідання в Мінську гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі в середу.

Також, за її словами, українська сторона порушила питання невідповідності Мінським угодам указу президента Росії Володимира Путіна щодо так званого "визнання документів ОРДЛО".

"Я звернула увагу ОБСЄ, що це може вплинути і на звільнення заручників (є великий ризик, що деяких заручників можуть оголосити "громадянами ОРДЛО"), і створює ґрунт для націоналізації українських підприємств", - зазначила І. Геращенко.

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