Політика

11:20 02.03.2017

Посол США вирушить у Вашингтон, щоб повідомити про реформи в Україні

Посол США в Україні Марі Йованович позитивно оцінила низку реформ, що здійснює українська влада.

"Ми підтримуємо реформаторські зусилля українського суспільства", - сказала вона під час конференції "Трансформація-17. Що змінять реформи в житті українців" в Києві в четвер.

За словами М. Йованович, США підтримують Україну на цьому шляху. "Від імені США я можу сказати, що ми дуже пишаємося тим, що можемо підтримати і підтримуємо реформаторські зусилля українців", - сказала дипломат.

Вона наголосила на важливості проведення реформи в енергетиці, що суттєво збільшило енергетичну незалежність країни, а також кроки української влади зі стабілізації банківської системи, особливо позитивно відзначивши націоналізацію "Приватбанку".

Важливим кроком М. Йованович назвала і введення електронних декларацій, а також створення антикорупційних органів.

"Це, звичайно ж, лише перші кроки, адже минуло лише три роки. Комусь це здається довгим періодом, але насправді в історичному вимірі це не так багато часу, а реформи вже помітні", - наголосила посол.

"Вже завтра я відправлюся в Вашингтон, щоб розповісти, які важливі реформи відбуваються в Україні", - сказала вона.

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