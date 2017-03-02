Європарламент позбавив Марін Ле Пен імунітету у зв'язку зі звинуваченнями про розповсюдження зображень актів насильства

Європейські депутати проголосували в четвер на пленарній сесії Європарламенту за зняття парламентського імунітету з лідера французької партії "Національний фронт" Марін Ле Пен, передав кореспондент "Інтерфаксу".

Як повідомлялося, 28 лютого Комітет Європарламенту з юридичних питань прийняв рішення про зняття імунітету з М. Ле Пен. Таке рішення має затверджуватися на пленарному засіданні.

Запит про зняття парламентського імунітету подала прокуратура Нантера. Лідера "Національного фронту" звинувачують у розповсюдженні зображень актів насильства". У Франції було відкрито слідство після того, як у грудні 2015 року глава вкрай правої партії розповсюдила через "Твіттер" фотографії вбивства кількох заручників бойовиками терористичної угруповання ІДІЛ.

Рішення було прийнято простим голосуванням - підняттям рук і відбулося за переважній більшості "за".

У постанові Європарламенту про позбавлення М. Ле Пен парламентського імунітету говориться, що "оскільки стаття 26 Конституції Французької Республіки передбачає, що жоден член парламенту не може бути об'єктом кримінального або виправного виконання, арешту або будь-яких інших заходів, що позбавляє або обмежує свободу, без дозволу парламенту, і, враховуючи, що до компетенції Європейського парламенту не входить висловлюватися про можливу винності відповідного депутата, а також про доречність чи ні його кримінального переслідування за дії, які йому інкримінуються, приймається рішення зняти імунітет з Марін Ле Пен".

Європарламент доручив своєму голові негайно довести це рішення і доповідь парламентської комісії до компетентної влади Франції і до М. Ле Пен.

Доповідь було підготовлено під керівництвом заступника голови Комітету Європарламенту з юридичних питань Лаури Феррарі. У ньому, окрім викладення фактів і подій, пов'язаних з осудними М. Ле Пен звинуваченнями, містяться юридичні викладки про права депутатів і норми французького законодавства.

Це рішення про зняття парламентського імунітету не зачіпає внутрішнього розслідування Європарламенту щодо порушення М. Ле Пен правил при наймі парламентських співробітників.

Однак у зв'язку із звинуваченнями французької влади М. Ле Пен ризикує отримати покарання у вигляді штрафу до 75 тис. євро і трьох років тюремного ув'язнення.