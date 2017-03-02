Політика

14:14 02.03.2017

Введення безвізу для українців вимагає ще 5 процедурних моментів з боку європейських інституцій

Запровадження безвізового режиму між Європейським Союзом та Україною вимагає ще п'яти процедурних моментів з боку європейських інституцій, повідомила віце-прем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.

"Є ще п'ять процедурних моментів, які необхідно пройти до того моменту, коли ми дійдемо до цього свята підписання рішення про надання безвізу для України, як це сталося для Грузії. Це прийняття рішення на рівні представників країн-членів ЄС (Coreper), де вони погодять, підтвердять результати тріалога, потім рішення одного з комітетів з громадським свобод ЕП (LIBE), розгляд і затвердження на пленарному засіданні ЄП, повернення в Coreper та затвердження Європейською Радою", - розповіла вона журналістам у четвер у Києві.

За словами віце-прем'єра, процедурні моменти, що залишилися, вимагають узгодженості в часі. "Є розуміння можливого графіка, він може бути зрушений на кілька тижнів... Я розумію, що це позитивне рішення буде прийнято щодо України", - зазначила вона.

Як повідомлялося, 1 березня завершився тріалог між Радою Євросоюзу, Європейською комісією та Європейським парламентом про введення ЄС безвізового режиму для громадян України.

ВАЖЛИВЕ

8 гірників загинули, 6 з травмами підняли на поверхню після вибуху на шахті "Степова" у Львівській області, доля 20 невідома

Європарламент позбавив Марін Ле Пен імунітету у зв'язку зі звинуваченнями про розповсюдження зображень актів насильства

Представники ОРДЛО заявили, що на українських підприємствах на окупованих територіях запроваджено "тимчасову адміністрацію"

ТКГ підтримує забезпечення цілодобового відеоспостереження за Донецькою фільтрувальною станцією

Порошенко привітав Штайнмаєра з президентством

ОСТАННЄ

Посол США вирушить у Вашингтон, щоб повідомити про реформи в Україні

Екс-президент США Обама планує повернутися в політику

Україна в 2016 р. не імплементувала 90 законодавчих актів ЄС, необхідних для євроінтеграції

Наступна зустріч ТКГ відбудеться 15 березня, розведення в Станиці Луганській заплановано на 7 березня – Зайдік

Глава МЗС Німеччини 2-3 березня проведе в Києві зустрічі з президентом, прем'єром і главою МЗС України

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
корпус
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА