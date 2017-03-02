Введення безвізу для українців вимагає ще 5 процедурних моментів з боку європейських інституцій

Запровадження безвізового режиму між Європейським Союзом та Україною вимагає ще п'яти процедурних моментів з боку європейських інституцій, повідомила віце-прем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.

"Є ще п'ять процедурних моментів, які необхідно пройти до того моменту, коли ми дійдемо до цього свята підписання рішення про надання безвізу для України, як це сталося для Грузії. Це прийняття рішення на рівні представників країн-членів ЄС (Coreper), де вони погодять, підтвердять результати тріалога, потім рішення одного з комітетів з громадським свобод ЕП (LIBE), розгляд і затвердження на пленарному засіданні ЄП, повернення в Coreper та затвердження Європейською Радою", - розповіла вона журналістам у четвер у Києві.

За словами віце-прем'єра, процедурні моменти, що залишилися, вимагають узгодженості в часі. "Є розуміння можливого графіка, він може бути зрушений на кілька тижнів... Я розумію, що це позитивне рішення буде прийнято щодо України", - зазначила вона.

Як повідомлялося, 1 березня завершився тріалог між Радою Євросоюзу, Європейською комісією та Європейським парламентом про введення ЄС безвізового режиму для громадян України.