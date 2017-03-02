8 гірників загинули, 6 з травмами підняли на поверхню після вибуху на шахті "Степова" у Львівській області, невідома доля 24

Вибух і обвал породи сталися на шахті №10 "Степова" ВАТ "Львіввугілля", загинули 8 гірників, доля 24-х невідома. Шістьох гірників з травмами піднято на поверхню, повідомляє прес-служба Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

"2 березня о 12:46 у с. Глухів Сокальського району Львівської області на шахті №10 "Степова" ВАТ "Львіввугілля" на горизонті 550 м, у 119 конвеєрі унаслідок вибуху сталося обвалення гірської породи. На шахті працювали 172 гірники, на аварійній ділянці 34 гірники, з яких 8 загинули, 6 гірників з травмами піднято на поверхню. Доля 24 гірників залишається невідомою", - йдеться в повідомленні ДСНС.