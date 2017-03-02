Політика

16:20 02.03.2017

Японія виступає за санкції проти РФ до повного виконання Мінських угод

Санкції проти Російської Федерації не може бути знято до повного виконання Мінських домовленостей, вважає прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе.

"Санкції проти Росії, які підтримала Японія разом з іншими країнами Великої сімки (G7), не можуть бути зняті до повного виконання Мінських домовленостей", - заявив прем'єр Японії на зустрічі з головою Верховної Ради Андрієм Парубієм у четвер, повідомляє прес-служба українського парламенту.

За інформацією прес-служби, С.Абе зазначив, що "докладає особливих зусиль із підтримки України під час роботи на міжнародних форумах". Він висловив сподівання на посилення співпраці на міжнародній арені, зокрема на майданчику Ради безпеки ООН.

"Останнім часом кризові явища у світі збільшуються, тому підтримуємо вашу позицію про необхідність співпраці для посилення безпеки у світі – і в рамках Ради безпеки ООН, і можливої співпраці між нашими силами безпеки щодо обміну досвідом", - сказав А.Парубій.

Як повідомлялося, А.Парубій із 25 лютого по 3 березня перебуває з робочим візитом у Японії.

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