Японія виступає за санкції проти РФ до повного виконання Мінських угод

Санкції проти Російської Федерації не може бути знято до повного виконання Мінських домовленостей, вважає прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе.

"Санкції проти Росії, які підтримала Японія разом з іншими країнами Великої сімки (G7), не можуть бути зняті до повного виконання Мінських домовленостей", - заявив прем'єр Японії на зустрічі з головою Верховної Ради Андрієм Парубієм у четвер, повідомляє прес-служба українського парламенту.

За інформацією прес-служби, С.Абе зазначив, що "докладає особливих зусиль із підтримки України під час роботи на міжнародних форумах". Він висловив сподівання на посилення співпраці на міжнародній арені, зокрема на майданчику Ради безпеки ООН.

"Останнім часом кризові явища у світі збільшуються, тому підтримуємо вашу позицію про необхідність співпраці для посилення безпеки у світі – і в рамках Ради безпеки ООН, і можливої співпраці між нашими силами безпеки щодо обміну досвідом", - сказав А.Парубій.

Як повідомлялося, А.Парубій із 25 лютого по 3 березня перебуває з робочим візитом у Японії.