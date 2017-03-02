Гройсман скасував зустріч із главою МЗС Німеччини

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман скасував раніше заплановану на четвер зустріч із міністром закордонних справ Німеччини Зігмаром Габріелем.

"Скасовано зустріч прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана з міністром закордонних справ Німеччини Зігмаром Габріелем, яка була анонсована на 2 березня 2017 року", - повідомляється на сайті Кабінету Міністрів України.

Раніше прес-секретар глави уряду Дмитро Столярчук повідомив, що прем'єр скасував заплановані на четвер заходи та вилітає у Львівську область, де в с. Глухові Сокальського району Львівської області на шахті №10 "Степова" ВАТ "Львіввугілля" стався вибух. Є загиблі, травмовані, а також гірники під завалом.