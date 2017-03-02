Україна та ЄС розпочали промисловий діалог у Брюсселі

Потенційними напрямами співпраці України та Європейського Союзу, які обговорюють у рамках промислового діалогу в Брюсселі, є поглиблене цільове регуляторне наближення з фокусом на участь в європейських ланцюгах створення доданої вартості, промисловий аутсорсинг, активне залучення України до програм Horizon 2020 та COSME, обмін новітніми технологіями.

Як зазначено в повідомленні прес-служби Мінекономрозвитку в четвер, у рамках діалогу 1 та 2 березня відбуваються засідання шести робочих груп - із питань усунення технічних бар'єрів у торгівлі, малого та середнього підприємництва, співробітництва в космічній галузі, публічних закупівель і з питань промисловості (автомобілебудування).

"Інтеграція України у європейський простір означає зближення у багатьох сферах і галузях. Сьогодні на порядку денному – промисловість. Україні важливо стати частиною великої промислової родини ЄС, щоб продовжити трансформацію економіки з сировинної у високотехнологічну інноваційну індустріальну модель", - наводить прес-служба міністерства слова першого віце-прем'єр-міністра - міністра економрозвитку і торгівлі Степана Кубіва.

Заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України - торговий представник Наталія Микольська зазначила, що створення спільного виробничого простору дасть змогу українським компаніям стати частиною європейських і навіть пан’європейських виробничих ланцюгів доданої вартості. Вона наголосила, що на сьогодні ЄС є головним торговельним партнером України, торгівля з яким зростає.

"Для нас важливе зростання в секторах із високою доданою вартістю - а це наша промисловість. Тому напрацювання робочих груп сприятимуть інтеграції українських компаній в ці ланцюги через застосування європейських стандартів у промвиробництві України та отримання відповідної сертифікації; взаємовигідного доступу сторін на ринки публічних закупівель; розвитку співробітництва українських і європейських МСП, розширення співробітництва у космічній галузі", - зазначила Н.Микольська.

Як повідомлялося, українська делегація на чолі з С.Кубівим і Н.Микольською прибула в Брюссель 1 березня для участі в Діалозі високого рівня Україна-ЄС щодо горизонтальних питань та окремих секторів промисловості.

За даними МЕРТ, українська легка промисловість експортує до ЄС понад 84% своєї продукції, машинобудівна - майже 50%, виробники інших промислових товарів - близько 48%

У січні-вересні 2016 року порівняно з тим самим періодом 2015 року експорт товарів з України до ЄС зріс на 4,4%, до $9,8 млрд, при цьому частка машинобудування становила 16,1%, легкої промисловості - 6,2%. Імпорт товарів з ЄС зріс на 7,3%, до $12,1 млрд, а частка продукції машинобудування становила 31,8%, легкої промисловості - 4,6%.