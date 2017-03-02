Порошенко прийняв вірчі грамоти від послів Чехії, Кіпру й ОАЕ

Президент Петро Порошенко прийняв вірчі грамоти від послів кількох іноземних країн: Республіки Кіпр – Луїса Телемаху, Чеської Республіки – Радека Матули та Об’єднаних Арабських Еміратів – Салема Алі Аль-Каабі.

Як повідомляється на офіційному сайті глави держави, новопризначені посли висловили співчуття українському народу у зв'язку з трагедією на "Шахті "Степова".

Під час бесіди глави Української держави з послом Кіпру сторони обговорили графік двосторонніх контактів на високому рівні. Окрему увагу було приділено агресії РФ проти України. П. Порошенко подякував Кіпру за послідовну підтримку територіальної цілісності, суверенітету та європейських прагнень України та висловив сподівання на подальше збереження єдності ЄС у питаннях санкцій проти РФ.

У центрі уваги під час бесіди президента з послом Чехії були питання активізації двостороннього політичного діалогу, поглиблення торговельно-економічних зв'язків і активізації співпраці у Вишеградській четвірці. Співрозмовники також наголосили на важливості проведення у 2017 р. чергового засідання міжурядової комісії з питань економічної, промислової та науково-технічної співпраці. Посол Чехії зазначив, що питання територіальної цілісності й суверенітету України не може бути предметом будь-яких переговорів або компромісів.

Посли Чехії та Кіпру висловилися за якнайшвидше надання Україні безвізового режиму з ЄС.

П. Порошенко та посол ОАЕ обговорили залучення інвестицій в економіку України. Пріоритетними сферами двосторонньої співпраці було визначено енергетичну сферу, агропромисловий сектор і галузь інфраструктури. Співрозмовники порушили також питання лібералізації візового режиму між країнами.