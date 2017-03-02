Політика

21:25 02.03.2017

Порошенко на зустрічі з главою МЗС Німеччини заявив про необхідність нових санкційних інструментів до РФ з боку ЄС

Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з міністром закордонних справ Німеччини Зігмаром Габріелем, який перебуває в Україні зі своїм першим візитом, наголосив на важливості збереження санкцій проти РФ і їх посилення, повідомляється на офіційному сайті глави Української держави в четвер.

"Глава держави наголосив, що спровокована бойовиками нова ескалація насильства на Донбасі, визнання документів т. з. ЛНР і ДНР, привласнення українських підприємств є черговим свідченням агресії Росії проти України і потребує задіяння нових інструментів санкцій з боку ЄС", - йдеться в повідомленні.

Сторони детально обговорили загострення ситуації в районі Авдіївки.

П. Порошенко наголосив на провідній ролі Німеччини в консолідації європейських зусиль щодо захисту українського суверенітету від російської агресії.

Глава Української держави також подякував за внесок Німеччини в розблокування процесу надання українцям безвізового режиму з країнами ЄС. "Міністр закордонних справ Німеччини запевнив у підтримці якнайшвидшого впровадження безвізу", - йдеться в повідомленні.

П. Порошенко і З. Габріель також зауважили позитивну динаміку зміцнення економічного партнерства між Україною і Німеччиною.

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