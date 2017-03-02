Політика

21:26 02.03.2017

Глава МЗС ФРН: Війна на Донбасі стосується всіх в Європі

Конфлікт на сході України стосується всієї Європи, вважає міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель.

"Іноді у німців складається враження, що це (конфлікт на Донбасі - ІФ) відбувається на периферії Європи. А це все практично відбувається в центрі Європи. Причому ці події стосуються не лише України та Донбасу - вони стосуються нас усіх в Європі, оскільки ми бачимо, яким крихким є мир, до якого ми вже звикли. Тому те, що ми робимо для підтримки мирного процесу, - це не благодійність. Це стосується нашої безпеки, наших уявлень про спільне життя в Європі", - сказав глава МЗС ФРН на прес-конференції в четвер в Києві.

З.Габріель зазначив, що під час переговорів у Києві він обговорював із Павлом Клімкіним можливість досягнення стабільного припинення вогню на Донбасі.

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