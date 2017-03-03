Політика

09:43 03.03.2017

Посли країн ЄС схвалили український "безвіз", наступний крок голосування в профільному комітеті - 9 березня

Комітет постійних представників країн-членів Європейського Союзу (COREPER) на зустрічі, 2 березня, схвалила рішення про надання безвізового режиму для України, наступним кроком буде голосування в комітеті з громадських свобод Європарламенту (LIBE) 9 березня.

"Посли ЄС 2 березня 2017 року підтвердили від імені Ради, неофіційну домовленість від 28 лютого 2017 року між головуючою в ЄС Мальтою та Європейським парламентом про лібералізацію візового режиму для українців", – йдеться в повідомленні прес-служби Ради ЄС.

У прес-службі зазначили, що після рішення послів ЄС, пропозицію щодо візової лібералізації буде направлено до Європейського парламенту для голосування, а згодом буде подано на прийняття Радою ЄС.

У свою чергу, комітет з громадських свобод Європарламенту (LIBE) проведе голосування з цього питання на засіданні 9 березня.

"Наступний крок, голосування в LIBE 9 березня", - йдеться в повідомленні комітету в "Твіттері".

Як повідомлялося, введення безвізового режиму між Європейським Союзом та Україною вимагає ще кількох процедурних моментів з боку європейських інституцій.

Зокрема, підтвердження результатів тріалогу між Радою ЄС, Європейською комісією та Європейським парламентом на рівні послів країн-членів ЄС (Coreper), рішення комітету громадських свобод Європарламенту (LIBE), розгляд і затвердження питання на пленарному засіданні Європарламенту, далі посли країн-членів (Coreper) мають повторно підтримати прийняте рішення, після затвердження Радою ЄС.

Після цього документ має підписати президент Європарламенту і представник головуючої в ЄС країни, згодом його опубліковують в офіційному журналі ЄС.

Рішення про введення безвізового режиму набуде чинності через 20 днів з моменту публікації.

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