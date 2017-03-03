Політика

17:12 03.03.2017

Порошенко: Формат переговорів може бути будь-яким, але він не повинен знищити Мінські домовленості

Проблема врегулювання конфлікту на Донбасі полягає не у форматі переговорів, вважає президент України Петро Порошенко.

"Проблема не у форматі. Ми можемо мати будь-яку кількість форматів", - сказав П.Порошенко в п'ятницю в Харкові, коментуючи агентству "Інтерфакс-Україна" пропозиції міністра закордонних справ Польщі Вітольда Ващиковського про альтернативний варіант переговорів із врегулювання конфлікту на Донбасі.

"Проблема в тому, що Російська Федерація, країна-агресор, має бути вимушена забрати свої війська з української території, повернути нам контроль над неконтрольованою ділянкою українсько-російського кордону і дати можливість відновити український суверенітет", - додав президент.

Він також зазначив, що інші формати не повинні знищувати Мінські угоди.

"Формат може бути будь-яким, але це не повинно знищувати Мінські домовленості", - сказав глава держави.

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