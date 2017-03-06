Політика

10:43 06.03.2017

Порошенко відвідає Велику Британію для участі в присвяченій українським реформам конференції

Заступник голови Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв заявляє, що президент Петро Порошенко має намір відвідати Лондон (Велика Британія) для участі в конференції, на якій буде представлено результати реформ в Україні.

"Було домовлено, що вже в першій половині цього року наш президент здійснить візит до Лондона, де він, я сподіваюся, відкриє широкомасштабну конференцію щодо України, яка буде присвячена успіхам України в проведенні реформ", - сказав заступник голови адміністрації в ефірі телеканалу "Інтер" у неділю ввечері.

Раніше під час свого візиту до Києва міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон заявляв, що конференція присвячена реформам в Україні відбудеться в Лондоні в липні.

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