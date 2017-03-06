Україна очікує сигналів від США про більш активне їх залучення до імплементації Мінських домовленостей

Заступник голови Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв заявляє, що Київ очікує сигналів від США про більш активне їх залучення до імплементації Мінських домовленостей.

"Я думаю, що найближчим часом будуть важливі сигнали з боку Вашингтона про більш активне залучення до процесу імплементації Мінських домовленостей", - сказав заступник голови Адміністрації президента в ефірі телеканалу "Інтер" у неділю ввечері.

За його словами, пропозиції Польщі та Великої Британії щодо зміни "нормандського формату" Україна сприймає як щире бажання допомогти у врегулюванні ситуації на Донбасі.