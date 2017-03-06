Політика

10:49 06.03.2017

Україна очікує сигналів від США про більш активне їх залучення до імплементації Мінських домовленостей

Заступник голови Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв заявляє, що Київ очікує сигналів від США про більш активне їх залучення до імплементації Мінських домовленостей.

"Я думаю, що найближчим часом будуть важливі сигнали з боку Вашингтона про більш активне залучення до процесу імплементації Мінських домовленостей", - сказав заступник голови Адміністрації президента в ефірі телеканалу "Інтер" у неділю ввечері.

За його словами, пропозиції Польщі та Великої Британії щодо зміни "нормандського формату" Україна сприймає як щире бажання допомогти у врегулюванні ситуації на Донбасі.

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