Політика

11:55 06.03.2017

Єлісєєв заявляє про можливість запровадження точкових міжнародних санкцій проти можливих нових власників українських підприємств в ОРДЛО

Заступник голови Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв заявляє, що проти можливих нових власників українських підприємств в окремих районах Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) може бути запроваджено санкції з боку Європейського Союзу та США.

"Йдеться насправді про захоплення, я б навіть сказав, про рейдерство з російського боку, з боку російських бойовиків. Звичайно, це рейдерство жодною з цивілізованих країн світу не визнається, і ми вже на сьогодні маємо чітку позицію і країн-членів ЄС, і США про невизнання - це перший етап, другий етап - запровадження точкових санкцій проти тих власників і тих компаній, зокрема російських, які можуть у перспективі стати власниками українських підприємств", - сказав заступник голови адміністрації в ефірі телеканалу "Інтер" у неділю ввечері.

За його словами, російським бойовикам варто було сто разів подумати, перш ніж робити подібний крок.

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