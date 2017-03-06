АП за участю депутата Грановського намагається вивести Насірова з-під удару, вважає нардеп Лещенко

Народний депутат України (фракція "Блок Петра Порошенка") Сергій Лещенко вважає, що главу Державної фіскальної служби (ДФС) Романа Насірова намагається вивести з-під удару вище керівництво держави за участю народного депутата Олександра Грановського, а він сам став заручником власного сценарію "лежачого хворого".

У коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" С.Лещенко, який прийшов у понеділок до суду, де перебуває Р.Насіров, сказав, що було реалізовано схему блокування розгляду питання про обрання запобіжного заходу главі ДФС за допомогою судових процедур: відводу судді та неможливості розглянути це питання через відсутність чергового судді.

"За моєю інформацією, до цієї схеми причетний Олександр Грановський (народний депутат фракції "Блок Петра Порошенка")", - зазначив С.Лещенко, додавши, що О.Грановський є автором цього сценарію, а центр його управління розміщується в Адміністрації президента України.

С.Лещенко розповів, що в авторів сценарію був розрахунок на те, що Р.Насіров поїде із суду, але оскільки були заблоковані всі виїзди, то зараз реалізується спроба керівництвом країни вивести його з-під удару, оскільки, на думку С.Лещенка, глава ДФС є не просто підозрюваним у цій справі, а й носієм цінної для слідства інформації з інших питань.

Депутат також вважає, що Р.Насіров став заручником власного сценарію "лежачого хворого", який посилив суспільний резонанс навколо його персони. "Тому що якби він пішов за звичайним сценарієм, то йому суддя визначив би заставу, і явно не у 2 млрд грн, і Насіров спокійно б готувався до суду, перебуваючи на волі", - пояснив свою точку зору С.Лещенко.