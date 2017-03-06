Ляшко не сподобалося повідомлення посольства США про необхідність створення антикорупційного суду

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко розцінює інформацію посольства США в Україні про необхідність якнайшвидшого створення в країні антикорупційного суду як втручання у внутрішні справи української держави.

"Посольство США наполягає на створенні антикорупційного суду в Україні. Посольство США пропонує кандидатуру аудитора діяльності НАБУ. Це безцеремонне втручання у внутрішні справи України!" - написав О. Ляшко на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

На його думку, жодна поважаюча себе суверенна держава не дозволила би такого жодному іноземному посольству або уряду. "Коли українська влада погоджується на таке втручання, вона принижує українців", - написав політик.

При цьому він нагадав про взяті США перед Україною зобов'язання в рамках Меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, підписаної в Будапешті в 1994 році. "Від наших американських партнерів і союзників я вимагаю небагато - виконати свої зобов'язання за Будапештським меморандумом, укласти пряму військову угоду з Україною та надати нам оборонну зброю для відбиття російської агресії", - написав О. Ляшко.

Як повідомлялося, в мікроблозі посольства США в Україні у соцмережі "Твіттер" в понеділок з'явилося повідомлення: "Необхідність створення незалежного антикорупційного суду очевидна і стає дедалы актуальнішою".

Крім того, в дипустанові позитивно оцінюють заклик українців до прозорого судового процесу: "Дії українського громадянського суспільства, яке закликає до ефективного та прозорого судового процесу, надихають".