В Естонії є право вимагати від Росії вибачень або компенсацій за "радянську окупацію"

Міністр юстиції Естонії Урмас Рейнсалу (Urmas Reinsalu) вважає, що у держави є підстави вимагати від Росії як правонаступниці СРСР вибачень або компенсацій за збитки, завдані в роки перебування в Радянському союзі.

"В Естонської держави є право вимагати вибачень або компенсацій, оскільки у нього зберігалася спадкоємність після анексії з боку Радянського союзу в 1940 році", - заявив він у понеділок парламенті, відповідаючи на депутатські запити.

Міністр зазначив, що в 2004 році уряд Естонії ухвалив рішення про те, що, виходячи з міжнародного права, під час "окупації" було завдано шкоди і що виконавча влада має займатися цими питаннями.

"Після 2004 року жодний наступний уряд не змінював цього рішення", - наголосив він.

У. Рейнсалу зазначив, що як міністр юстиції він має намір займатися цими питаннями і надалі, і повідомив, що за нинішнього уряду наприкінці 2016 року за його ініціативою була створена експертна комісія з виявлення збитків, завданих державі тоталітарними режимами.

"До завдання комісії належить аналіз людських втрат під час діяльності окупаційних тоталітарних режимів, оцінка економічного та екологічного збитку на основі методів, що використовувалися як в Естонії, так і в інших державах і напрацювання рекомендацій для подальшої роботи", - сказав У. Рейнсалу.

За його словами, "міністерство юстиції займається виявленням завданої шкоди і коли будуть готові відповідні висновки, необхідно буде довести їх до уряду для прийняття рішень".

При цьому він зазначив, що вимоги естонців, які проживають на території, що відійшла до Росії після Другої світової війни про відшкодування їм шкоди є легітимними".

"Цими питаннями необхідно співпрацювати з Латвією і Литвою, щоб у нас була порівнянна методика виявлення шкоди, щоб на її основі робити висновки, яким чином визначити вимоги, використовуючи можливі варіанти міжнародного права", - сказав міністр.