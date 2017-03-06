Клімкін 6-7 березня зустрінеться з Тиллерсоном в США

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін 6-7 березня відвідає США з робочим візитом і проведе зустріч з державним секретарем США Рексом Тиллерсоном, повідомила речниця МЗС України Мар'яна Беца.

"6-7 березня 2017 року міністр Клімкін перебуває з робочим візитом у Вашингтоні. Мета поїздки – надання додаткового імпульсу інтенсивного політичного діалогу між Україною та США в рамках обговорення широкого кола практичних питань порядку денного українсько-американського стратегічного партнерства", - сказала вона агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок.

М. Беца також зазначила, що діалог такого рівня відбудеться у контексті відновлення територіальної цілісності і суверенітету України, а також підтримки Вашингтоном поступового просування внутрішніх реформ в Україні.

Спікер МЗС України розповіла, що програмою візиту передбачена зустріч П. Клімкіна з держсекретарем США Р. Тиллерсоном, представниками Адміністрації президента, а також Конгресу США.