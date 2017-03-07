Політика

09:53 07.03.2017

Порошенко і Маурер засудили загострення ситуації в Авдіївці та обговорили кроки щодо недопущення повторних інцидентів

Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з президентом Міжнародного комітету Червоного Хреста Петером Маурером, обговорив поглиблення взаємодії з МКЧХ з метою імплементації гуманітарних аспектів Мінських домовленостей і засудили загострення ситуації з безпекою в Авдіївці.

"Сторони засудили нове загострення ситуації навколо Авдіївки, що, зокрема, призвело до чергового припинення роботи Донецької фільтрувальної станції і поставило під загрозу водопостачання цілого регіону. Були обговорені можливі кроки для попередження виникнення таких інцидентів у майбутньому", - повідомляє прес-служба глави Української держави за підсумками зустрічі П. Порошенка та П. Маурера в понеділок у Києві.

Глава Української держави висловив вдячність за масштабну програму допомоги, яку МКЧХ надає Україні для подолання наслідків тривалої російської агресії.

П. Порошенко наголосив високий інтерес України до подальшого поглиблення взаємодії з МКЧХ, зокрема, з метою імплементації гуманітарних аспектів Мінських домовленостей.

"Як було зазначено, залучення МКЧХ має важливе значення для сприяння визволенню заручників, пошуку зниклих безвісти, надання гуманітарної допомоги громадянам, які продовжують перебувати на окупованих територіях тощо", - йдеться в повідомленні.

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