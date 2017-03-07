Нардеп Найєм вважає неадекватною обрану для Насірова суму застави

Народний депутат України Мустафа Найєм (фракція "Блок Петра Порошенка") вважає, що обрана Солом'янським судом Києва застава в розмірі 100 млн грн для відстороненого від виконання обов'язків голови Державної фіскальної служби Романа Насірова є неадекватною порівняно зі шкодою, яку йому закидають прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Солом'янський суд Києва обрав Роману Насірову запобіжний захід у вигляді арешту на 60 днів з правом внесення застави у розмірі 100 млн грн... Невелика #зрада в тому, що замість 2 млрд гривень суд призначив заставу в розмірі 100 млн. Я не знаю розміру статків пана Насірова, не розумію, наскільки ця підйомна сума для нього і його друзів, але, очевидно, що це неадекватна сума порівняно зі шкодою, яку йому інкримінують", - написав М. Найєм на своїй сторінці у Facebook у вівторок.

При цьому він зазначив, що це перше в історії країни рішення суду про арешт чиновника такого рівня і найбільша сума застави, "і це наша загальна #перемога".

Водночас, нардеп наголосив, що це лише перший крок і тепер треба ретельно відстежувати розвиток ситуації навколо цієї кримінальної справи.

У свою чергу, нардеп Ігор Мосійчук (Радикальна партія) написав на своїй сторінці у Facebook, що о 4.00 Р. Насыров етапований до Лук'янівського СІЗО і "утримується у так званому спецпості -в камері, де колись сидів Юрій Луценко".

Пізно ввечері 2 березня 2017 року детективи НАБУ на виконання доручення прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вручили повідомлення про підозру голові Державної фіскальної служби України Роману Насірову. Його підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Слідство вважає, що діями глави Р. Насірова завдано збитків державному бюджету на суму близько 2 млрд грн.

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