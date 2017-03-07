Порошенко очікує від суду ООН у Гаазі рішень, які зупинять постачання зброї на окуповані території України

Президент України Петро Порошенко очікує від Міжнародного суду ООН в Гаазі (Нідерланди) за позовом України проти РФ рішень, які зупинять постачання зброї на окуповані території Донбасу і припинять утиски етнічних українців і кримських татар у Криму.

"Міжнародний суд ООН у Гаазі почав слухання за позовом України проти РФ про фінансування тероризму і про дискримінацію українців і кримських татар у Криму. Ми очікуємо рішень, які зупинять постачання зброї на окуповану територію і зможуть навести порядок на неконтрольованій ділянці українсько-російського кордону, а також допоможуть зняти заборону на функціонування Меджлісу в АРК, дозволять припинити утиски етнічних українців і кримських татар", - написав П. Порошенко на своїй сторінці в соцмережі Facebook у вівторок.

Як повідомлялося, 16 січня 2017 року Україна подала позов до Міжнародного суду ООН для залучення РФ до відповідальності за вчинення актів тероризму та дискримінації протягом її незаконної агресії проти України. Позов подано в рамках Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Слухання у Міжнародному суді ООН в Гаазі (Нідерланди) за позовом України для залучення Росії до відповідальності за вчинення актів тероризму та дискримінації протягом її незаконної агресії проти України відбудуться 6-9 березня 2017 року.