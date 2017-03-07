Політика

09:59 07.03.2017

Рішення суду про арешт Насірова свідчить про "нічию" між обвинуваченням і захистом – політолог

Рішення Солом'янського районного суду м. Києва про арешт відстороненого від виконання обов'язків голови Державної фіскальної служби (ДФС) Романа Насірова свідчить про "нічию" між обвинуваченням і захистом, заявив агентству "Інтерфакс-Україна" директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов.

"Гра йде з перемінним успіхом, і я не сказав би, що справа зрушила з місця і піде за накатаною. Поки що нічия, перший тайм – за адвокатами, другий тайм, звівши до нічиєї, виграли НАБУ і прокурори", - сказав В. Карасьов.

Він зазначив, що застава, яку просила сторона обвинувачення в сумі 2 млрд грн, не могла бути виплачена обвинуваченим, а призначену заставу в 100 млн грн можуть внести за Р, Насірова його друзі.

Як повідомлялося, в ніч на вівторок, 7 березня, Солом'янський районний суд Києва обрав усуненому від виконання обов'язків голови Державної фіскальної служби (ДФС) Роману Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном на 60 діб з альтернативою застави в сумі 100 млн грн.

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