"Справа Насірова" може спровокувати політичну кризу в Україні

Справа підозрюваного в зловживанні службовим становищем голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, може спровокувати політичну кризу в Україні, вважає голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

"Справа це дуже вибухонебезпечна і воно, звичайно ж, може стати детонатором політичної кризи в Україні. Швидше за все, як мінімум у найближчі місяці, саме ця справа буде одним з головних факторів розвитку політичної ситуації", - сказав В. Фесенко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок уранці.

Директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов також висловив думку, що "справа Насірова" та рішення Солом'янського районного суду м. Києва про обрання Р. Насірову запобіжного заходу у вигляді арешту на 60 діб з можливістю внесення застави в розмірі 100 млн грн призведе до серйозних ризиків для всієї політичної еліти України.

"Це достатньо серйозні ризики для всієї політичної еліти, тому що може обрушиться вся політична конструкція", - сказав В. Карасьов у коментарі агентству.

В. Фесенко висловив переконання, що це буде дуже важкий і складний процес і ні судді, які будуть його вести, ні українська влада не мають зараз чіткої позиції, що робити. "Тому що той самий фактор суспільно-політичного тиску в справі Насирова не надасть можливості спустити цю справу на гальмах і зараз неможливо сказати, як воно буде далі розвиватися. Тут є і ризики для людей у владі, і ризики політичної кризи. Але якщо процес затягнеться, то його резонанс буде не таким великим", - зазначив політолог.

При цьому він звернув увагу на те, що ризики для Р. Насірова досить великі: "Думаю, що проблеми лише починаються. Ризики є і для людей у владі, які так чи інакше прив'язані до цієї справи. Це не просто "справа Насірова", це розвиток "справи Онищенка", це такий "український Уотергейт" або картковий будиночок, але це та тема, яку опозиція вже зараз намагається використовувати у боротьбі з владою для того, щоб спровокувати політичну кризу. Вдасться це чи ні, це питання відкрите. Криза, швидше за все, може бути спровокований, якщо справу намагаються спустити на гальмах, якщо Насірова намагатимуться виправдати", - сказав В. Фесенко.

Розповідаючи про вірогідність того, що влада спробує зам'яти цю справу, політолог висловив думку, що якби керівництво країни не хотіло розслідування цієї справи, то воно могли б заблокувати його ще на початковій стадії. "Немає якоїсь однозначної позиції влади, щоб закрити цю справу, врятувати Насірова. Думаю, що і у президента немає якоїсь особливої позиції, він публічно намагається дотримуватиметься нейтральної позиції і не втручатися в цю ситуацію", - зазначив політолог.