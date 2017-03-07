У посольстві США та представництві ЄС вітають рішення суду щодо Насірова, виступають за антикорупційний суд

У посольстві США та представництві Європейського Союзу в Україні схвалюють ухвалене у вівторок уранці судове рішення щодо відстороненого від виконання обов'язків на час слідства глави Державної фіскальної служби Романа Насірова, відзначають необхідність заснування в Україні спеціалізованого антикорупційного суду.

"Ми схвалюємо усе дієвіші зусилля Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури із реалізації наданих їм повноважень. Ми вітаємо судові рішення, ухвалені вранці 7 березня, але відзначаємо, що події кількох останніх днів підтверджують потребу мати спеціалізований антикорупційний суд", - йдеться у спільній заяві посольства США та представництва ЄС, поширеній у вівторок прес-секретарем представництва ЄС в Україні Давідом Стуліком.

У заяві зазначено, що ці події також демонструють, "чому майбутній аудит НАБУ має бути незалежним, прозорим та забезпечувати об'єктивний аналіз діяльності НАБУ протягом минулого року".

"Досягти успіху в боротьбі проти корупції є критично важливим для України - як для виконання народних вимог Майдану, так і для залучення прямих іноземних інвестицій, необхідних для розвитку української економіки", - наголошують у посольстві США та представництві ЄС.

Як повідомлялося, Солом’янський районний суд Києва у вівторок уранці ухвалив рішення щодо призначення Р.Насірову запобіжного заходу у вигляді арешту на 60 діб із можливістю внесення застави в розмірі 100 млн грн.

Клопотання про обрання запобіжного заходу Р.Насірову суд розглядав із перервами з вечора суботи.