Клімкін закликав МакМастера надалі надавати Україні американську військово-технічною допомогу

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін зустрівся у Вашингтоні з радником президента США з питань національної безпеки Гербертом Раймондом МакМастером і закликав до продовження військово-технічної допомоги Україні.

Як повідомляє прес-служба МЗС у середу, П.Клімкін подякував американській стороні за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України в контексті боротьби проти агресії РФ і закликав до подальшої військово-технічної допомоги Україні.

Глава українського зовнішньополітичного відомства також висловив сподівання, що досвід, який генерал-лейтенант Герберт Раймонд МакМастер здобув під час вивчення стратегії гібридної війни РФ в Україні за дорученням командування армії США, дає йому можливість повною мірою зрозуміти виклики, з якими стикається Україна.

Міністр також наголосив на необхідності подальшого поглиблення українсько-американської співпраці безпеки у вимірах, які становлять спільний інтерес.

Співрозмовники також обговорили можливості розвитку домовленостей, досягнутих під час телефонної розмови президента України Петра Порошенка та президента США Дональда Трампа 5 лютого 2017 року, та з цією метою продовження діалогу з адміністрацією США на всіх рівнях.