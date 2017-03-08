У держдепі США позитивно оцінили зустріч Тіллерсона з Клімкіним і підтвердили, що санкції проти Росії надалі діятимуть

У Держдепі позитивно оцінили зустріч держсекретаря США Рекса Тіллерсона із главою Міністерства закордонних справ України Павлом Клімкіним, закликали всі сторони до виконання Мінських угод та підтвердили, що санкції проти Росії надалі діятимуть.

Як повідомив у вівторок на брифінгу в. о. прес-секретаря держдепартаменту Марк Тонер, під час зустрічі з П.Клімкіним обговорювалися "внутрішні питання, а також наша тривала стурбованість щодо дотримання Мінська (Мінських угод - ІФ)".

За його словами, "потрібна упевненість, що всі сторони виконують Мінські угоди, зокрема Росія".

"Держсекретар Тіллерсон підтвердив серйозну прихильність США (відносинам) з Україною", - сказав дипломат.

Відповідаючи на запитання, чи обговорювалися на зустрічі запроваджені проти Росії санкції, М.Тонер сказав: "Насправді, що стосується санкцій, вони залишаться доти, доки Росія не виконає те, що стосується і Східної України, і Криму".