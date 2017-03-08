Агентство ООН у справах біженців і партнери допомагають поліпшити умови на пунктах пропуску на Донбасі

У вівторок, 7 березня, КПВВ "Новотроїцьке" першим з пунктів у Донецькій області отримав технічну допомогу від Агентства ООН у справах біженців і партнерів (UNHCR) - нове обладнання, яке допоможе зменшити час очікування та полегшити умови для осіб, які перетинають щодня лінію розмежування на Донбасі.

"У 2016 році було зафіксовано більше ніж 8,6 млн перетинів лінії розмежування. Саме тому поліпшення свободи пересування залишається одним із головних питань для Агентства ООН у справах біженців. Результати нашого моніторингу підтверджують, що на пунктах пропуску бракує технічних можливостей для обслуговування такої великої кількості людей та базових зручностей для тих, хто змушений чекати у довгих чергах. Це створює значні труднощі для людей з особливими потребами, зокрема населення старшого віку ", - пояснив представник Агентства ООН у справах біженців в Україні Пабло Матеу, слова якого наводить українське представництво UNHCR.

Проект технічної допомоги UNHCR вартістю 3,5 млн грн допоможе поліпшити умови на трьох контрольних пунктах в'їзду-виїзду: Новотроїцьке, Мар’їнка і Майорськ. Технічне обладнання, яке придбано в рамках гуманітарної допомоги Європейського Союзу та інших міжнародних донорів, дасть змогу пропускати більше осіб, які перетинають лінію розмежування, та зменшить час очікування у чергах.

Технічне оснащення передбачає встановлення чотирьох додаткових модулів із комп'ютерною технікою та облаштування 20 нових місць для співробітників Держприкордонслужби України на кожному з пунктів.

У свою чергу прикордонслужба обіцяє збільшити кількість персоналу для здійснення документального контролю. Проект допомоги UNHCR також передбачає розміщення наметів із системою обігріву в зонах очікування людей біля пунктів перетину, роботу яких координує Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Як повідомив міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш, планується відновлення громадського транспорту через лінію зіткнення, створення гарячої лінії про діяльність КПВВ, створення достатньої кількості гуманітарно-логістичних центрів поблизу, забезпечення доступу до високошвидкісного мобільного Інтернету, оснащення зон Wi-Fi та надання адміністративних послуг для громадян України, що проживають на непідконтрольних територіях.