Політика

10:25 09.03.2017

Місія України при НАТО: Союзники занепокоєні блокуванням шляхів постачання вугілля з непідконтрольних територій Донбасу

У штаб-квартирі НАТО відбулося засідання комісії Україна-НАТО на рівні послів, під час якого предметом обговорення була ситуація на сході України та в окупованій АР Крим, перспективи Мінського процесу, а також ситуація з блокуванням транспортного сполучення в Донецькій області.

"Союзники висловили занепокоєння ситуацією з блокуванням шляхів постачання вугілля з непідконтрольних територій, відзначивши необхідність вирішення протиріч у законному руслі", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті Місії України при НАТО.

Також відбувся обмін інформацією про масштабну військову активність Росії поблизу кордонів України і НАТО, і нова хвиля ескалації агресії Росії проти України. Обговорювалося подальше загострення безпекової ситуації на сході України, викликане збройними провокаціями з боку підтримуваних Росією бойовиків.

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