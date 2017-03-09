Порошенко: Слово Шевченка є опорою для нашого громадянського і європейського простору

Президент України Петро Порошенко висловив впевненість, що у "Шевченківські дні" свідомі українці на окупованих територіях прийдуть до пам'ятника Т. Г. Шевченка.

"Зараз ми переживаємо найбільш драматичний період в новітній історії. Але у нас є чітке усвідомлення свого широкого шляху, є наше відважне українське військо, є українська церква, українська державна мова, є сама держава і є сучасна українська політична нація", - сказав президент під час церемонії вручення Шевченківської премії в четвер у Києві.

За його словами, слова Т. Шевченка досі надихають українських воїнів у боротьбі з російським агресором.

"Перед російською окупацією в Сімферополі і Донецьку свідомі українці збиралися саме біля пам'ятників Шевченку, а промосковські і московські найманці і агенти збиралися саме біля пам'ятників Леніну", - сказав П. Порошенко.

Він висловив впевненість, що і в цей день знайдуться сміливці-патріоти, які на окупованій території прийдуть до пам'ятника Т. Шевченка.

"Слово Шевченка є опорою для нашого цивільного та європейського простору. Він дивним чином завжди сучасний, актуальний і не тільки тому, що ми українці так вважаємо, а насамперед тому, що унікальність його слова і глибину думки давно вже визнали у всьому світі", - сказав президент України.