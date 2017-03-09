Клімкін переконаний, що Україна в Міжнародному суді ООН зможе довести порушення Росією міжнародних конвенцій

Україна в Міжнародному суді ООН у Гаазі (Нідерланди) доведе, що Росія порушує міжнародні конвенції, зокрема Конвенцію про протидію фінансуванню тероризму, Конвенцію про заборону расової дискримінації, переконаний міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Ми цього тижня почали слухання в Міжнародному суді ООН і ми доведемо, що Росія фундаментально порушує конвенції, які встановлюють правила міжнародного миру" – сказав П. Клімкін на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Франції Жан-Марком Еро в четвер у Парижі.

Міністр також відзначив абсурдність доказів і аргументів російської сторони, представлених напередодні в Міжнародному суді.

"Коли російські представники в Гаазі офіційно говорять про те, що ці сотні танків, броньованих машин, нескінченну кількість артилерії, "Градів" і всього іншого просто знайдено в шахтах, з цього сміється весь світ, але це, звичайно, недобрий сміх. Ми розуміємо, з чим маємо справу, тому ми маємо довести виконання Мінська до кінця і повернути мир на Донбас", - зазначив П. Клімкін.

Глава МЗС України відзначив важливість невизнання світовою спільнотою окупації Криму.

"Ніяких компромісів у питанні тимчасової окупації Криму. Вона ніколи не буде визнана нашими партнерами і друзями. Це позиція всіх цивілізованих держав, і всіх, хто розбирається в міжнародних правилах і цінностях", - уточнив глава зовнішньополітичного відомства.