Профільний комітет Європарламенту проголосував за безвізовий режим для українців

Комітет Європарламенту з громадянських свобод, юстиції і внутрішніх справ (LIBE) у четвер, 9 березня, затвердив проект про зарахування України до переліку третіх країн, громадянам яких скасовуються візові вимоги.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні комітету в четвер вдень: 39 членів комітету проголосували "за", 4 – "проти", 1 - утримався.

Також члени комітету заслухали коротку доповідь члена комітету з питань громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ Європарламенту Майкла Боні.

Наступним кроком буде розгляд питання про скасування короткострокових віз для громадян України Європейським Парламентом 5 квітня.

У свою чергу президент України Петро Порошенко привітав рішення комітету.

"Вітаю позитивне рішення комітету Європарламенту з громадянських свобод, юстиції і внутрішніх справ про введення безвізового режиму для України. Спасибі доповідачці Марії Габріель і членам Комітету за підтримку України і об'єктивну оцінку реформаторських зусиль української влади щодо належної реалізації відповідних критеріїв", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

П. Порошенко також доручив МЗС України активізувати відповідну роботу для якнайшвидшого прийняття позитивного рішення Європарламентом.

Як повідомлялося, 28 лютого на консультаціях країн-членів ЄС, представників Європарламенту та Єврокомісії було досягнуто згоди щодо запуску візової лібералізації для громадян України.

1 березня завершився тріалог між Радою ЄС, Європейською комісією та Європейським парламентом про надання Україні безвізового режиму.

Комітет постійних представників країн-членів Європейського Союзу (COREPER) 2 березня підтвердив рішення, досягнуте в рамках тріалога.

Таким чином завершення процесу лібералізації візового режиму вимагає ще кількох процедурних моментів, зокрема, розгляд та затвердження питання на пленарному засіданні Європарламенту, яке заплановане на 5 квітня, а також затвердження Радою ЄС.

Після цього документ маэ бути підписаний президентом Європарламенту і представником головуючої в ЄС країни та опублікований в офіційному журналі ЄС.

Рішення про введення безвізового режиму набуде чинності через 20 днів з моменту публікації.