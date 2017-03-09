"Нормандський формат" проведе зустріч на рівні експертів - МЗС
Переговори сторін у "нормандському форматі" відбудуться на рівні експертів найближчим часом, повідомила спікер Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца.
"Переговори в "нормандському форматі" відбудуться на експертному рівні", - уточнила вона в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в четвер.
Раніше глава Міністерства закордонних справ Франції Жан-Марк
Еро анонсував продовження консультацій сторін у "нормандському форматі".
"Найближчими днями в Парижі ми проводитимемо чергові консультації «нормандського формату»", - сказав Жан-Марк Еро.