Політика

17:06 09.03.2017

"Нормандський формат" проведе зустріч на рівні експертів - МЗС

Переговори сторін у "нормандському форматі" відбудуться на рівні експертів найближчим часом, повідомила спікер Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца.

"Переговори в "нормандському форматі" відбудуться на експертному рівні", - уточнила вона в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в четвер.

Раніше глава Міністерства закордонних справ Франції Жан-Марк

Еро анонсував продовження консультацій сторін у "нормандському форматі".

"Найближчими днями в Парижі ми проводитимемо чергові консультації «нормандського формату»", - сказав Жан-Марк Еро.

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