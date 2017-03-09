Політика

17:46 09.03.2017

Група нардепів направила в НАБУ заяву про кримінальне правопорушення голови Солом’янського райсуду Шереметьєвої у справі Насірова

Група народних депутатів направила в Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) заяву про кримінальне правопорушення голови Солом’янського районного суду м. Києва Людмили Шереметьєвої, повідомив народний депутат із фракції "Блок Петра Порошенка" Сергій Лещенко.

"Як і обіцяли, внесли клопотання в НАБУ про відкриття кримінального провадження стосовно голови Солом’янського суду м. Києва Шереметьєвої. Її дії - точніше, тотальна бездіяльність - мало не призвели до втечі Насірова (тимчасово відстороненого глави ДФС Романа Насірова - ІФ)", - написав С. Лещенко на своїй сторінці в соцмережі Facebook у четвер.

Нардеп також оприлюднив на своїй сторінці у Facebook фотокопію заяви, адресованої директорові НАБУ Артему Ситнику, в якій вказано, що розгляд судом 4 березня клопотання про обрання запобіжного заходу Р. Насірову мав терміновий характер, проте Солом’янський райсуд не зміг розглянути заяву захисту про відвід слідчого судді в цій справі Олександра Бобровника через відсутність на робочому місці в Солом’янському райсуді чергового судді та співробітників апарату суду, які потрібні для розгляду заяви про відвід.

Унаслідок цього, як зазначено в документі, термін затримання Р. Насірова закінчився раніше за термін розгляду клопотання про обрання йому запобіжного заходу, що, на думку нардепів, могло сприяти втечі затриманого.

Народні депутати вважають, що Л. Шереметьєва умисно не вчинила дій, необхідних для належної роботи суду. У таких діях голови Солом’янського районного суду м. Києва народні депутати вбачають ознаки злочину, передбаченого ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).

С. Лещенко висловив сподівання, що кримінальне провадження буде порушено, "а для інших керівників судової влади це буде уроком".

Заяву про кримінальне правопорушення підписали народні депутати з фракції "БПП" С. Лещенко, Мустафа Найєм, Світлана Заліщук та інші.

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