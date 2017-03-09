Політика

18:50 09.03.2017

Порошенко привітав Туска з переобранням на посаду голови Європейської Ради та сподівається на продовження співпраці

Президент України Петро Порошенко привітав Дональда Туска з переобранням на посаду голови Європейської Ради.

"Щиро вітаю надійного друга України Дональда Туска з переобранням на посаду президента Європейської Ради на наступний 2,5-річний термін. В умовах надзвичайно складних внутрішніх і геополітичних процесів, з якими зіштовхнувся Європейський Союз у часи першої каденції президента Європейської Ради, Дональд Туск виявив високі лідерські якості та довів щиру відданість ідеї об'єднаної Європи та спільним європейським цінностям", - написав президент України на своїй сторінці у Facebook.

П. Порошенко зазначив, що в Україні глибоко шанують Д. Туска, який з перших днів перебування на чолі Європейської Ради (з 1 грудня 2014 р.) забезпечив єдність і солідарність ЄС з українським народом у його боротьбі з російською агресією, "демонстрував безкомпромісність і послідовність у відстоюванні суверенного цивілізаційного вибору та відновленні територіальної цілісності нашої держави".

"Чекаю на продовження нашої тісної співпраці для досягнення взаємних стратегічних цілей. Не сумніваюся, що Україну та ЄС за його лідерства (Д. Туска - ІФ) чекає чимало нових звершень на користь миру, стабільності й процвітання", - написав глава Української держави.

Як повідомлялося, чинний голова Європейської Ради Д. Туск отримав необхідну більшість голосів у четвер на саміті ЄС у Брюсселі й очолюватиме найвищий орган Євросоюзу другий термін.

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